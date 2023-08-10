По данным руководителя управления образования Айгуль Мынбаевой, на предстоящий учебный год на обеспечение учебниками и материалами из бюджета выделили 1,8 миллиарда тенге. На 1,4 миллиарда тенге уже купили 637 767 учебников и методичек. На их транспортировку потратили 32 миллиона тенге. Журналисты поинтересовались, откуда везли учебники и кто занимался транспортировкой, но ответ пока не получили.

Также в управлении напомнили об акции по помощи семьям, которые не могут собрать ребёнка в школу самостоятельно.

– С первого марта до 30 сентября стартовала акция «Дорога в школу». Она направлена на оказание помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей и сиротам. Нуждающиеся могут подать заявку через портал www.atamekenim.kz на платформе «Мектепке жол». Из фонда всеобуча в этом году для учеников закупили товары на 372 миллиона тенге. Это канцелярские товары, школьная форма, спортивная форма и обувь, — рассказала Айгуль Мынбаева.

К слову, на сегодня 6 909 родителей сдали документы. 3 941 из которых на свой счёт получил материальную помощь в размере 40 567 тенге.