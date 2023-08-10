— Патологии слуха носят выраженное негативное влияния на развитие ребёнка. Особую роль играет врожденная или рано приобретенная тугоухость, которая является причиной задержки развития речи и языка, нарушения формирования социальных, эмоциональных и коммуникативных навыков. Это в свою очередь ведёт к снижению академической успеваемости. Тяжесть негативного влияния зависит от типа и степени нарушений слуха, возраста возникновения тугоухости, — считает специалист.

Аудиологический скрининг для выявления нарушений слуха проводят не только новорождённым. По словам педиатра поликлиники №36 в Алматы Молдир Досжан, скринингу также подлежат дети раннего возраста и до 6 лет включительно.Если некорректированная тугоухость была в период освоения языка, то у детей может быть грубая задержка развития. Как рассказывает педиатр, примерно половина детей с нарушениями слуха не имеет выраженных факторов риска развития тугоухости и глухоты. Снижение слуха может вначале не привлекать внимание родителей и специалистов. Первый этап аудиологического скрининга проводит в первые 24-72 часа после рождения ребёнка. Второй этап — в три месяца, год, два, три и шесть лет в кабинетах развития ребёнка поликлиники. На момент исследования ребёнок должен быть здоровым. При выявлении нарушения, ребёнка направляют для дальнейшего углублённого обследования в сурдологические кабинеты и на психолого-медико-педагогическую консультацию.