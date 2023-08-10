Какие варианты коронавируса циркулируют в Казахстане
1 / 2
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сообщила, что ситуация по Covid-19 в стране стабильная. Если сравнивать семь месяцев этого года с семи месяцами предыдущего, то заболеваемость снизилась в 36 раз. По сравнению с июнем, в июле выявили в полтора раза меньше случаев заражения.
Эпидемиологи продолжают мониторить циркуляцию подвидов, секвенирование проводится каждые полтора месяца. По последним данным, во всех положительных на КВИ анализах выявили подвиды варианта Omicrom.
Распространяемый в мире подвид Eris в Казахстане пока не обнаружили. Но, по словам главного санврача, это дело времени.
— Рано или поздно любой подвид оказывается ввезённым в страну. это дело времени. На сегодня, по данным ВОЗ, Eris в 45 странах. По тем данным, что есть с момента выявления и по сегодняшний день, каких-либо особенностей, которые отличали бы его, пока не установлено. В большинстве случае протекает легко и не требует повышенной госпитализации, — сказала Есмагамбетова.
Однако, как и другие подвиды, вирус может представлять опасность для жизни и здоровья пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.
Согласно исследованиям, симптомами Eris являются:
насморк;
головная боль;
усталость (лёгкая или сильная);
чихание;
боль в горле.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!