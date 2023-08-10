Корреспонденты «МГ» посетили рынки, магазины и ТРЦ.

Выгоднее всего организовать закуп на рынке. Цены на костюмы для мальчиков здесь начинаются от 13 тысяч тенге. Рубашки стоят от 4 тысяч тенге, туфли — от 8 тысяч тенге, брюки — от 6 тысяч тенге, спортивные костюмы — от 7 тысяч тенге, футболки — от 2 тысяч тенге и кроссовки — от 9 тысяч тенге. На галстуки, майку и носочки нужно потратить ещё 3 тысячи тенге. Джинсы классические обойдутся в 6 тысяч тенге и выше. За туфли придется выложить ещё семь тысяч тенге. Это минимальная стоимость. В среднем нужно потратить 55-60 тысяч тенге, чтобы одеть мальчика к школе. И это только один комплект без сменных рубашек и сменной обуви.

Для девочек-школьниц придётся потратить примерно такую же сумму. Нарядные блузы стоят от 4 до 8 тысяч тенге, цены на юбки начинаются от 5 и варьируются до 16 тысяч тенге. Туфли — от 8 тысяч тенге. Спортивные костюмы стоят 7 тысяч тенге и более, кроссовки — от 8 тысяч тенге. Бомберы стоят от 6 тысяч тенге, футболки — от 2 тысяч тенге. Если докупить бантики, гольфы, носочки и колготки нужно будет потратить ещё 5 тысяч тенге.

Стоит отметить, что если одевать ребёнка в магазинах и ТРЦ, то эту сумму можно смело увеличивать вдвое.

К примеру, сарафан на девочек ростом от 122 до 146 обойдётся в 25 500 тенге. Средняя цена блуз — 11 600 тенге, брюки по 17 400 тенге, рубашки с длинным рукавом стоят 15 400 тенге. Цена юбки — 16 200 тенге, средняя цена бомбера — 16 400 тенге, сарафаны и спортивные костюмы — от 19 тысяч тенге. Большую разницу в цене объясняют высоким качеством, ведь производителем является Турция и такая одежда будет носится дольше.

Сколько стоят канцтовары?

Раздел «Готовимся к школе» сейчас есть почти в каждом онлайн-магазине. Скидки действуют на многие товары. Но большинство родителей предпочитают всё же ходить по магазинам и рынкам, чтобы увидеть товар, потрогать и поторговаться.

Итак, каждому школьнику понадобится рюкзак, стоимость которого варьируется от 6,5 тысяч тенге до 30 тысяч тенге (в магазинах). Не стоит забывать, что тут действует правило «цена-качество».

Наполняем рюкзак.

Наборы цветных карандашей стоят от 500 тенге,

простые карандаши — от 50 тенге за штуку,

шариковые ручки — от 40 тенге за штуку,

фломастеры — от 600 тенге,

кисти — от 100 тенге,

линейки — от 80 тенге,

краски — от 800 тенге,

цена школьного дневника — от 700 до 950 тенге,

тетради простые — от 45 тенге,

тетради общие — от 150 тенге,

альбомы для рисования — от 450 тенге,

пластилин восемь цветов — по 1200 тенге,

пеналы — от 1000 тенге.

Если покупать самые простенькие канцтовары к школе, то можно уложиться в 5 000 тенге.

Цены на канцелярские товары на рынке и в специализированных магазинах сильно отличаются друг от друга. Наверное, дело в качестве. Например,

набор карандашей из 12 цветов в магазинах можно купить за 2,5 тысячи тенге,

простые карандаши в наборе из трёх штук — 1 190 тенге,

фломастеры 12 цветов — 1 690,

акварель — 1 150 тенге,

шариковые ручки — от 250 тенге,

двенадцати листовые тетради в пачке по 20 штук — 1 399 тенге,

альбом для рисования из 20 листов — 650 тенге,

пластилин 12 цветов — от 1 590 тенге.

Подводя итоги, можно сказать, чтобы одеть ребёнка к школе и собрать ему рюкзак на первое время, без учёта качества и удобства, придётся выложить не менее 70 тысяч тенге.