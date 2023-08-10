Автобусы начнут развозить школьников Алматы с первого сентября. В пресс-службе акима города сообщили, что воспользоваться удобством смогут младшеклассники и проживающие отдаленно от школы. Город купил 100 автобусов, оснащённых аварийном выходом, ремнями безопасности, пандусом и системой пожарной безопасности. Сопровождать детей будет педагог.
— 20-местные автобусы будут ездить в сторону гор, где узкие дороги. Школы уже разработали маршрут, время посадки детей, количество остановок. На одного ребенка выделяется одно место, стоячих мест не будет, — пояснила руководитель Бостандыкского районного отдела образования Айгуль Касымбек.
Ранее сообщалось, что опрос среди родителей учащихся показал, что в школьных автобусах нуждаются около 38 тысяч детей.