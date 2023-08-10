Началась укладка дорожного покрытия на участке от Гагарина до Дулати. В управлении городской мобильности Алматы предупредили об ограничениях:
  • 10 августа до 24:00 организован отвод автомобилей путём реверсивного движения с южной стороны Аль-Фараби от Гагарина до Дулати;
  • с 24:00 до 7:00 11 августа движение по Аль-Фараби в западном направлении от Гагарина будет перекрыто полностью:
  • до 7:00 11 августа съезд с Розыбакиева в западном направлении, съезд с Аль-Фараби на  Навои в северном направлении ограничен. Объезд организован по Торайгырова, Навои и Мустафина.
В этом году средним ремонтом намерены охватить 230 улиц. На это выделили 20 миллиардов тенге. Средний ремонт магистральных улиц планируют завершить до 27 августа, а улиц районного значения — до 30 октября.