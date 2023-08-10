МВД пресекло деятельность транснациональной ОПГ в сфере порноиндустрии, передаёт Polisia.kz. Студия работала под прикрытием модельного агентства. Девушек в возрасте от 18 до 25 лет вербовали в социальных сетях. Им обещали два миллиона тенге в месяц и конфиденциальность. Желающих уйти шантажировали.
— В группе были организаторы, руководители, вербовщики, администраторы, IT-специалисты и бухгалтеры. Установленный оборот за последние пять лет превысил три миллиарда тенге. В Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе и Караганде установили 79 офисов и квартир, оборудованных для организации онлайн-трансляции видео девушек интимного характера в круглосуточном режиме, — рассказали правоохранители.
Полицейские одновременно провели 138 обысков, в ходе которых изъяли технику, около одного килограмма наркотических средств и более 69 тысяч долларов. В полицию доставили 118 человек. В изолятор временного содержания водворили 13 основных организаторов. Среди них есть иностранцы. Всем им грозит до 20 лет заключения с конфискацией имущества.