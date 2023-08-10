Главный полицейский региона наградил бдительных курьера и таксиста, передаёт Polisia.kz. Мошенники обманули 75-летнюю жительницу Актобе восьмого августа. Представившись полицейскими, они заявили, что её дочь попала в ДТП и требовали деньги.
— Для получения денег мошенники воспользовались услугами служб доставки и такси. Прибывшему 17-летнему курьеру-велосипедисту пенсионерка передала сумку. Он отвез её к таксисту. При получении сумки, 28-летний водитель службы такси заметил в ней крупную сумму денег. Выяснив все обстоятельства у курьера, он понял, что ситуация схожа с действиями телефонных мошенников. После этого они привезли сумку с двумя миллиона тенге в полицейский стационарный пункт, — рассказали правоохранители.
Стражи порядка разыскивают мошенников. Глава департамента полиции Актюбинской области Абай Жусупов наградил грамотами курьера и таксиста.