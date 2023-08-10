Публикация 35-летнего уроженца села Теректы Максима Яковченко вызвала большой резонанс в обществе. 12 февраля 2022 года на своей странице в VK он написал, что Уральск и ряд других городов Казахстана нужно «отдать» России. Мужчину нашли и предъявили обвинение сразу по двум статьям уголовного кодекса — сепаратизм и разжигание межнациональной розни.

Дело передали в Уральский городской суд, однако обвиняемый 11 октября 2022 года не явился на главное судебное разбирательство. Судья Найля Джунусова вынесла постановление о принудительном приводе. Из ответа на запрос суда в Областной центр психического здоровья следует, что Яковченко на стационарном лечении не находился (сам мужчина говорил, якобы его сильно избили в подростковом возрасте, из-за чего он имеет проблемы с психическим здоровьем).

14 октября прошлого года Максим Яковченко вновь проигнорировал суд. Не смогли его найти по месту жительства и сотрудники полиции. Как выяснилось, за несколько недель до этого мужчина продал дом и покинул страну.

Позже стало известно, что Максима Яковченко первого декабря прошлого года удалось задержать в Ростовской области. Однако вернуть его в страну не получится, так как он получил в России статус беженца.

В комитете национальной безопасности Казахстана, куда мы обратились с запросом, отказались комментировать ситуацию. Они сослались на то, что информация о фактах пресечения государственной границы содержит персональные данные. А они разглашению не подлежат.

Между тем из ответа МВД Казахстана на запрос редакции следует, что местонахождение Яковченко установлено. В марте этого года генеральная прокуратура направила российским коллегам ходатайство о его выдаче.

Что касается того, как ему удалось пересечь границу, в МВД сообщили, что подписка о невыезде была избрана восьмого сентября, в тот же день Яковченко и покинул страну.

— За невыставление ограничения пересечения госграницы виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — отметили в ведомстве. Однако кто именно и какое наказание понёс, уточнять не стали.

В Уральском городском суде добавили, что после того, как подсудимого обнаружат и возьмут под стражу, уголовное дело вновь будет направлено в суд для рассмотрения.

Начальник службы международно-правового сотрудничества генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндиков, отвечая на запрос редакции, сообщил, что запрос генпрокуратуры РК о выдаче Яковченко рассматривается российской стороной. Экстрадиционная проверка не завершена.

Вместе с тем Суиндиков подчеркнул, что рассмотрение таких запросов относится к исключительной компетенции генеральной прокуратуры России.