По данным «Казгидромета», десятого августа днём на юго-западе ЗКО ожидается сильная жара до +37 градусов.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +34..+36 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +36..+38 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер до 9 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +32.+34 градусов, ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.