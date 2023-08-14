Накануне эпидемиологи сообщали, что в Алматы наблюдается сезонная регистрация случаев серозного менингита. С начала года выявили 85 случаев заражения.
Инфекционист поликлиники №16 Алматы Камшат Ибраева рассказала, что менингит можно спутать с ОРВИ. Основным признаком является головная боль. Она может быть очень сильной и не прекращаться даже после приёма обезболивающих.
Также пациент может жаловаться на болевые ощущения в глазах и шее, появляется выраженная интоксикация.
— Распознать тяжёлую болезнь можно, если лечь на ровную поверхность и попытаться поднять прямую ногу. При менингите заболевший не сможет этого сделать. Если же кто-то поднимает его ногу, он почувствует боль в шее и голове, — говорит доктор.
Ещё один симптом — высокая температура тела, которая может подняться до 39-40 градусов. Может быть рвота, чувствительность к свету и звуку, отсутствие аппетита и слабость.
Одним из опасных признаков менингита считаются: судороги, затруднённое дыхание, снижение уровня сознания.
— Если у вас есть хотя бы один из этих симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. В случае отсутствия своевременной помощи могут возникнуть серьёзные осложнения, включая нарушение функций мозга, паралич и даже смерть. Только своевременное обращение к врачу может спасти жизнь пациента. Своевременно начатое лечение даст эффект, — отмечает Ибраева.
Врач отмечает, что сезон заболеваемости приходится на летне-осенний период.
Чтобы уберечь себя и своих детей от менингита, надо соблюдать элементарные правила личной гигиены:
тщательно мыть руки перед приёмом пищи,
тщательно мыть овощи и фрукты,
потреблять только кипячёную или бутилированную воду,
купаться только в официально разрешённых местах,
при купании стараться не заглатывать воду,
избегать места скопления народа, чаще проветривать помещения.
