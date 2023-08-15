— Такие иностранцы прикрепляются к поликлинике на основании договора добровольного (ДМС) или договора временного медстрахования (ВМС) на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь. По окончании срока действия договора они автоматически открепляются, — рассказали в филиале фонда.

С 14 августа иностранцы должны предъявить договор или добровольного, или вмененного медицинского страхования. В алматинском филиале ФСМС пояснили, что это связано с изменениями в трудовое законодательство и кодекс о здоровье народа.(Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения).Чтобы прикрепиться, им нужно написать заявление на имя руководителя поликлиники в произвольной форме на казахском или русском языке. К заявлению нужно приложить удостоверяющий личность документ и договор. К слову, по договору иностранцы должны проходить скининги, вставать на учёт по беременности и наблюдаться при наличии хронических заболеваний.