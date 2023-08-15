По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, ДТП произошло десятого августа примерно в 20:30. Автомобили столкнулись на трассе Уральск — Атырау, напротив поворота в посёлок Большой Чаган.
— 67-летний водитель ВАЗа при выезде на трассу не уступил дорогу и столкнулся с Nissan X-Trail под управлением 25-летнего мужчины. Водитель и пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте. Ещё четверо пассажиров ВАЗа и водителя Nissan X-Trail с различными травмами доставили в больницу, — пояснили в ведомстве.
Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». В управлении здравоохранения ЗКО пообещали позже сообщить о состоянии пострадавших.