— Она осталась без присмотра взрослых. Сейчас ребёнок находится в реанимационном отделении областной больницы в тяжёлом состоянии. На место выезжали четыре спасателя, — сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Несчастный случай произошёл 13 августа около 22 часов. Из окна последнего этажа пятиэтажного дома в микрорайоне Привокзальный выпала шестилетняя девочка.Накануне в МЧС Казахстана информировали, что с начала года из окон и с балконов выпали 134 ребёнка. Больше всего несчастных случаев произошло в Карагандинской области и Астане. Чаще всего дети оставались без присмотра взрослых.