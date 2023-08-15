Леонид Слуцкий прилетел в Алматы не ради «Кайрата», а ради самого атмосферного матча. Что он там делал и кто играл?

Бывший тренер московского ЦСКА, сборной России, английского «Халла» и нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий впервые в карьере прокомментировал матч любительских команд. Букмекерская контора Tennisi.kz и её амбассадор Слуцкий удивили участников Летнего Кубка Мини-футбольной лиги Алматы – самой популярной любительской лиги в Казахстане.

Финал между командами FC Taimas и Bauten прошёл 12 августа. Из-за сильного ливня матч даже прерывался, а сразу после возобновления атмосфера игры резко перестала быть любительской. В эфире прямой трансляции появился Слуцкий, удививший даже комментатора, а на трибуны заявились болельщики с барабанами и атрибутикой – такой сюрприз для футболистов устроили Tennisi.kz.

Как отмечают организаторы MFL Almaty и участники финала, такой атмосферы на матчах любительского футбола в Казахстане не было никогда.

«Ничего себе, эмоционально очень высокий уровень! А болельщиков у вас все время так много? – спросил Слуцкий в трансляции. – Поздравляю победителей! В этих сложных погодных условиях обе команды проявили себя, арбитр блестяще справился».

Победителем Летнего Кубка стал FC Taimas, который тренирует известный блогер и комментатор Петр Воликов. Всего в турнире участвовало 20 команд, а все полуфиналисты получили форму от Tennisi.kz. Также букмекерская компания оплатила взнос на сезон двум командам – их выбрали в розыгрыше.

Летний Кубок стал первым турниром в сотрудничестве MFL Almaty и Tennisi.kz, но соглашение рассчитано на весь сезон.

«Наша глобальная стратегия – делать любое спортивное событие ярче, круче, интереснее. Для этого мы даже вывели специальное слово – «теннисировать». В рамках этой стратегии мы и начали дружить с MFL Almaty, - говорит заместитель директора Tennisi.kz Сергей Казаков. – Летний Кубок был первым, по сути, пилотным проектом.

Несмотря на тяжёлые погодные условия – кажется, нам удалось добавить матчу страсти. Парни, не избалованные вниманием сотен болельщиков на своих обычных матчах, наверняка оценили внезапную поддержку. Ну и Леонид Викторович Слуцкий неплохо ворвался в прямой эфир в качестве комментатора – запись доступна на YouTube, но мы ещё опубликуем в своих соцсетях отдельный крутой видос с этого финала.

Наделал Слуцкий, конечно, шума и за сутки до игры, только прилетев в Алматы. Хотим поэтому успокоить Кирилла Кекера – по нашей информации, пока Леонид Викторович на место главного тренера «Кайрата» не претендует.

Зато у нас растёт свой талантливый тренер – Петр Воликов, которого пригласили рулить FC Taimas на этом Кубке, и этот клуб в итоге забрал трофей (улыбается). Петя несколько лет является нашим амбассадором – приятно, что так в этот раз удачно сошлись звезды».

«На финале было тяжело нам всем – матч из-за дождя был под угрозой срыва, – отмечает директор MFL Almaty Лаша Казаишвили. – Нам даже пришлось делать паузу в самый пик ливня, но я сильно благодарен всем – в первую очередь футболистам обеих команд, которые не сдались и бились до конца. Также спасибо огромное команде Tennisi.kz и Леониду Слуцкому – их внезапное появление на матче вкупе с погодой создало атмосферу, которую мы точно не забудем! MFL Almaty вместе с Tennisi.kz уже сделали серьёзный шаг вперёд и, я думаю, это только начало большой истории».

MFL Almaty - первая любительская лига Казахстана, существует с 2003 года. Новый осенний сезон стартует 19 августа, на него уже заявились 138 команд – они будут разбиты на 4 дивизиона. У MFL Almaty также есть весенний сезон, футзальный чемпионат зимой и несколько кубковых турниров.

