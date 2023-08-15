— Верю, что народ поддержит моё предложение... Приглашаю жителей города приходить сюда, а не бросать голубям объедки хлеба и другую еду, — написал чиновник в Facebook.

— Могу заметить, что выглядят памятники, облюбованные птицами, действительно неэстетично. Но пока однозначно ответить — плох ли запрет акима или хорош, ответить сложно, — сказала эколог.

Пока в развитых странах власти устанавливают поилки для птиц, а школьники изготавливают кормушки, в Атырау решили объявить войну голубям. Взгляд акима города, объезжающего территорию, остановился на памятниках, которые пачкают птицы. Конкретно у памятника академику Канышу Сатпаеву Шакир Кейкин сделал замечание — мол, люди кормят голубей и потому бюст учёного испачкан помётом.Общественность разделилась на два лагеря: одни — за так сказать новшество. Другие против. Последние, к слову, просят обратить внимание акима на территорию вокруг памятника. И прежде всего залатать там покрытие. По мнению старшего преподавателя кафедры экологии Атырауского университета имени Досмухамедова Мансии Есенамановой, надо изучать этот опыт с точки зрения орнитологии — будет ли дискомфортно птицам, если их не кормить в общественных местах.Стоит отметить, что ежегодно голуби съедают сотни тысяч тонн пищевых отходов. Последние могли бы гнить, создавая источник инфекции или провоцировать размножение крыс.