Веерное отключение света в Мангистау: опубликован график
Веерное отключение света в Мангистау: опубликован график
54060-net-sveta_result
1 / 2
В Мангистау вступили в силу
ограничения на использование электроэнергии
. Из-за аварии на МАЭК власти ввели циклическое отключение потребителей от электросети на три-пять часов.
Пока график составлен со вторника, 15 августа, до пятницы, 18 августа, включительно.
Вторник
. С 7:00 до 10:00:
Тенге, Жанаозен;
Мангистау-1,2,3,4,5;
Форт-Шевченко;
Баутино, Аташ;
Курык;
микрорайоны Актау 14, 15, 16, 17, 18а, 19а, 20, 33.
С 10:00 до 13:00:
Жанаозен (1, 2, 5, Арай-17, 18, 19,);
Батыр;
Акшукур;
Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан;
Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган;
микрорайоны Актау 26, 27, 28, 29, 16, 19, 13, 14, 17, 29а, 30, 12, 12а, 32.
С 13:00 до 16:00:
Тенге, Жанаозен;
Мангистау-1,2,3,4,5;
Форт-Шевченко;
Баутино, Аташ;
Курык;
микрорайоны Актау Шыгыс-3, 31, 31б.
С 16:00 до 19:00:
Жанаозен (1, 2, 5, Арай-17, 18, 19);
Батыр;
Акшукур;
Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан;
Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган;
микрорайоны Актау 3б, 3а, 6, 4, 2, 3, 1, Военный городок, медцентр КНБ, 6а,12, 8, 5, 24, 28а, 6, 22, 23, 24.
С 19:00 до 22:00:
Тенге, Жанаозен;
Мангистау-1,2,3,4,5;
Форт-Шевченко;
Баутино, Аташ;
Курык;
микрорайоны Актау 32б, 31а, 35.
Среда
. С 07:00 до 10:00:
Жанаозен (1, 2, 5, Арай-17, 18, 19);
Батыр;
Акшукур;
Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан;
Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган;
микрорайоны Актау 11,12, 12а, 9, 7, 14, 24, 28а, 26, 28, 29, 27, 16.
С 10:00 до 13:00:
Тенге, Жанаозен;
Мангистау-1,2,3,4,5;
Форт-Шевченко;
Баутино, Аташ;
Курык;
микрорайоны Актау 14,15,16, 17,18а, 19а,20,33.
С 13:00 до 16:00:
Жанаозен (1, 2, 5, Арай-17, 18, 19);
Батыр;
Акшукур;
Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан;
Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган;
микрорайоны Актау 32б, 31а, 35.
С 16:00 до 19:00:
Тенге, Жанаозен;
Мангистау-1,2,3,4,5;
Форт-Шевченко;
Баутино, Аташ;
Курык
; микрорайоны Актау 26,27,28, 29,16,19, 13,14,17,29а,30,12,12а,32.
С 19:00 до 22:00:
Жанаозен (1, 2, 5, Арай-17, 18, 19);
Батыр;
Акшукур;
Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан;
Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган;
микрорайоны Актау 3б,3а,6, 4,2,3,1, Военный городок, медцентр КНБ,6а.12,8, 5,24,28а,6,22, 23,24.
Четверг
. С 07:00 до 10:00:
Тенге, Жанаозен;
Мангистау-1,2,3,4,5;
Форт-Шевченко;
Баутино, Аташ;
Курык;
микрорайоны города Актау Шыгыс-3,31,31б.
С 10:00 до 13:00:
Жанаозен (1, 2, 5, Арай-17, 18, 19);
Батыр;
Акшукур;
Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан;
Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган;
микрорайоны Актау 11,12, 12а,9,7, 14,24,28а, 26,28,29, 27,16.
С 13:00 до 16:00:
Тенге, Жанаозен;
Мангистау-1,2,3,4,5;
Форт-Шевченко;
Баутино, Аташ;
Курык;
микрорайоны Актау 14,15,16,17, 18а,19а, 20,33.
С 16:00 до 19:00:
Жанаозен (1, 2, 5, Арай-17, 18, 19);
Батыр;
Акшукур;
Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан;
Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган;
микрорайоны Актау 3б,3а,6, 4,2,3,1, Военный городок, медцентр КНБ,6а.12,8,5, 24,28а,6,22, 23,24.
С 19:00 до 22:00:
Тенге, Жанаозен;
Мангистау-1,2,3,4,5;
Форт-Шевченко;
Баутино, Аташ;
Курык;
микрорайоны Актау 26,27,28, 29,16,19, 13,14,17,29а, 30,12,12а,32.
Пятница
. с 07:00 до 10:00:
Жанаозен (1, 2, 5, Арай-17, 18, 19);
Батыр;
Акшукур;
Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан;
Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган;
микрорайоны Актау 32б, 31а, 35.
С 10:00 до 13:00:
Тенге, Жанаозен;
Мангистау-1,2,3,4,5;
Форт-Шевченко;
Баутино, Аташ;
Курык;
микрорайоны Актау 14, 15, 16, 17, 18а,19а, 20, 33.
С 13:00 до 16:00:
Жанаозен (1, 2, 5, Арай-17, 18, 19);
Батыр;
Акшукур;
Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан;
Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган;
микрорайоны города Актау Шыгыс-3, 31, 31б.
С 16:00 до 19:00:
Тенге, Жанаозен;
Мангистау-1,2,3,4,5;
Форт-Шевченко;
Баутино, Аташ;
Курык;
микрорайоны Актау 26,27, 28,29, 16,19, 13,14, 17,29а, 30,12, 12а,32.
С 19:00 до 22:00:
Жанаозен (1, 2, 5, Арай-17, 18, 19);
Батыр;
Акшукур;
Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан;
Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган;
микрорайоны Актау 6, 11,12, 12а,9, 7,14, 24,28а, 26,28, 29, 27,16.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Поделиться новостью