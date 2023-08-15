Самый маленький водопад в мире Саркырама находится вблизи посёлка Аксуат Чингирлауского района ЗКО. Чудо природы расположено в лесной чаще из берёз и тополей среди песков. До оазиса по степной дороге добраться непросто, но это не останавливает сотни туристов.

Высота каскада Саркырама всего четыре метра. Уникальный уголок природы завораживает своей красотой. А местные жители рассказывают, что вода в водопаде не простая — лечебная.

Миржан Ермеков приехал в ЗКО к родственникам из Алматы. Мужчина рассказывает, что они хотели побывать на этом водопаде и искупаться в чистой воде.

— Мы много слышали об этом месте, а теперь и побывали. С удовольствием искупались, в теле такая бодрость. С семьёй самое то здесь отдыхать, — сказал мужчина.

Все, кто заходит, стараются немного удержаться и посидеть под струёй ледяной воды. Местные жители отмечают, что таким образом можно получить заряд положительной энергии и избавиться от усталости и болезней.

— Сейчас очень много приезжих из разных городов Казахстана, и не только. В карантин тут по 70 машин стояло из России. Если набрать в Youtube «самый маленький водопад», выйдет именно наш, своего рода реклама. Но нужен хозяин, потому что машины подъезжают близко к водопаду и это неправильно, — говорит местный житель Омирбек Алмагамбетов.

Мужчина отмечает, чтобы получить пользу от купания, необходимо верить в исцеление.

— Кто здесь купается, тот не болеет. Приезжают дети с лагерей и неделями здесь находятся, купаются, у них от холода синеют губы, они все дрожат. Но я не слышал, чтобы кто-то болел, — делится мужчина.

Стоит отметить, вода в водопаде не замерзает зимой. Круглый год температура воды составляет 16 градусов. Местные жители говорят, что зимой также в нем купаются.