По данным «Казгидромета», 15 августа днём на севере и в центре ЗКО ожидается гроза. Днём на большей части области — жара до +36 градусов.
  • В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +33..+35 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +31..+33 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.