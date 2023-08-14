На 82 млн тенге зафиксировали нарушения новые камеры в Уральске
15 автоматических систем фиксации «Призма» выявляют нарушения скоростного режима. Их установили третьего июля. В зоне действия камер действует ограничение скоростного режима – 60 километров в час.
По словам начальника управления административной полиции ЗКО Александра Плешакова, на сегодня в Уральске установили 55 камер-скоростемеров. Пятнадцать новых камер зафиксировали 11 тысяч нарушений на сумму 82,4 млн тенге.
— По пяти тысячам нарушений штрафы взысканы. Есть добровольный срок оплаты, когда с момента поступления предписания даётся время на погашение задолженности в течение месяца и штраф сокращается на 50%. Если это право не использовано, то можно оплатить ещё в течение месяца полную сумму налагаемого штрафа. И только после этого, если штраф не оплачен, его принудительно взыскивают, — отметил Плешаков.
Начальник управления административной полиции пояснил, что также новая система помогает выявлять злостных нарушителей, так как камеры могут распознавать и фиксировать номерные знаки. В реальном времени информация автоматически передаётся на планшет сотрудникам полиции и происходит задержание.
Камеры установили:
по улице Датова, здание № 13/1 ТОО «СКФ Отделстрой», район ТД «Премиум»;
по улице Шолохова, в районе мебельного салона «Фламинго»;
по улице Шолохова, напротив СТО «Мустанг», в районе рынка «Алтын-Алма»;
Окружное шоссе, между АЗС QazaqOil и Venoil;
Окружное шоссе, напротив здания №25;
по улице Сарайшык, напротив дома 28/1Б;
по улице Абулхайр-хана, напротив дома 91/1;
по улице А.Молдагуловой, напротив дома 10/2;
по улице Казыбек Би, напротив «Ассамблея народов Казахстана»;
посёлок Подстепное, дорога Самара — Шымкент, улица Советская напротив, дом 15;
посёлок Подстепное, дорога Подстепное – Илек, первый километр;
по улице Магистральная, 10 микрорайон, напротив ЖК «Кеменгер» 1;
по улице Магистральная 10 микрорайон, напротив ЖК «Кеменгер» 2;
по улице Х.Доспанова, напротив дома 31;
по улице Курмангазы, дом 49.
Первые 40 автоматических систем фиксации «Призма» были запущены ещё 23 октября 2021 года.
По словам полицейского начальника, с начала этого года 40 камер зафиксировали 48 тысяч нарушений на 55 млн тенге. Взыскано 42 млн тенге.