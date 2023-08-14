15 автоматических систем фиксации «Призма» выявляют нарушения скоростного режима. Их установили третьего июля. В зоне действия камер действует ограничение скоростного режима – 60 километров в час. По словам начальника управления административной полиции ЗКО Александра Плешакова, на сегодня в Уральске установили 55 камер-скоростемеров. Пятнадцать новых камер зафиксировали 11 тысяч нарушений на сумму 82,4 млн тенге.
— По пяти тысячам нарушений штрафы взысканы. Есть добровольный срок оплаты, когда с момента поступления предписания даётся время на погашение задолженности в течение месяца и штраф сокращается на 50%. Если это право не использовано, то можно оплатить ещё в течение месяца полную сумму налагаемого штрафа. И только  после этого, если штраф не оплачен, его принудительно взыскивают, — отметил Плешаков.
Начальник управления административной полиции пояснил, что также новая система помогает выявлять злостных нарушителей, так как камеры могут распознавать и фиксировать номерные знаки. В реальном времени информация автоматически передаётся на планшет сотрудникам полиции и происходит задержание. Камеры установили:
  • по улице Датова, здание № 13/1 ТОО «СКФ Отделстрой», район ТД «Премиум»;
  • по улице Шолохова, в районе мебельного салона «Фламинго»;
  • по улице Шолохова, напротив СТО «Мустанг», в районе рынка «Алтын-Алма»;
  • Окружное шоссе, между АЗС QazaqOil и Venoil;
  • Окружное шоссе, напротив здания №25;
  • по улице Сарайшык, напротив дома 28/1Б;
  • по улице Абулхайр-хана, напротив дома 91/1;
  • по улице А.Молдагуловой, напротив дома 10/2;
  • по улице Казыбек Би, напротив «Ассамблея народов Казахстана»;
  • посёлок Подстепное, дорога Самара — Шымкент, улица Советская напротив, дом 15;
  • посёлок Подстепное, дорога Подстепное – Илек, первый километр;
  • по улице Магистральная, 10 микрорайон, напротив ЖК «Кеменгер» 1;
  • по улице Магистральная 10 микрорайон, напротив ЖК «Кеменгер» 2;
  • по улице Х.Доспанова, напротив дома 31;
  • по улице Курмангазы, дом 49.
Первые 40 автоматических систем фиксации «Призма» были запущены ещё 23 октября 2021 года. По словам полицейского начальника, с начала этого года 40 камер зафиксировали 48 тысяч нарушений на 55 млн тенге. Взыскано 42 млн тенге.