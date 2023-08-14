Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА». Маслихат утвердил ставки туристского взноса для иностранцев в Алматы в размере 0,5 МРП. Такую сумму должен платить гость за каждые сутки пребывания. В 2023 году 0,5 МРП составляет 1 725 тенге. В пояснительной записке отмечается, что размер ставок определяется на основе статистических данных в сравнении с прошлым годом. Если иностранных туристов в местах их размещения становится больше на 15% за год, то ставка — 0,5 МРП. Документ открыт для публичного обсуждении до 28 августа.

Турвзнос в Казахстане

С января 2023 года в Казахстане заработал туристский взнос. Иностранные туристы в местах размещения (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты. Исключение — хостелы, арендное жильё) должны платить дополнительные 5% от стоимости пребывания. Для сравнения, в Турции, одной из самых посещаемых стран, он составляет всего 2%. В начале января бизнесмены просили отложить внедрение туристского взноса до 2024 года. Следом поступило предложение не взыскивать турвзнос с детей. В марте бизнес и власти достигли договоренности. Процентную ставку заменили на фиксированную. В мегаполисах она будет составлять 0,5 МРП (1 725 тенге), в остальных регионах — 0,2 МРП (690 тенге). В июне стало известно, что с начала года бюджет пополнился на 314 миллионов тенге от туристских взносов иностранцев. 270 млн из них — в Алматы.