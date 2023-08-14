Туристы пострадали во время поездки на плато Ассы и обвинили организатора
1 / 2
Непогода испортила экскурсию туристам на плато Ассы, некоторые из них получили травмы, передаёт Informburo.kz. По словам туристов, в поездке, которая прошла 12 и 13 августа, участвовали порядка 200 человек.
— Организаторы повели себя абсолютно халатным образом, пострадали люди. А они не хотят нести ответственность и давать хоть какой-то ответ. Они удаляют комментарии в своих соцсетях и не выходят на связь. По вине транспортной компании, которая обслуживала туроператора, попала в аварию минимум одна машина. В целом была ужасная организация, туроператоры были в курсе прогноза погоды – от МЧС было штормовое предупреждение, но они не отменили поездку, – возмутилась одна из пострадавших Мария.
Как она сообщила, большинству членов группы пришлось эвакуироваться собственными силами. Отстаивать свои права намерены около 70 человек.
— Мы возвращались ночью и примерно в 00:00 врезались в ограждение. Причём это было уже на асфальтированной дороге, не доезжая до поста. Я сильно ударилась головой, у меня ушиб мягких тканей и губы, сейчас у меня багровый синяк на весь глаз, так как отёк пошёл вниз, опухла губа. Большая гематома на колене и, кажется, подвернула ногу в голеностопе. У машины отвалился бампер и что-то было с фарами, в таком состоянии мы добирались до города, – заявила пострадавшая.
По словам девушки, во время ДТП пострадала не только она. Как отметила туристка, после многочисленных жалоб туроператор предложил им вернуть 3000 тенге. При этом тур стоил 20 000 тенге, аренда снаряжения – 3 000.
В свою очередь представители компании заявили, что никто не мог предвидеть такую ситуацию. По их словам, погода в горной местности всегда обманчива, поэтому компания проводила туры три раза в неделю без переноса.
— Всегда после дождя выходили солнце и радуга, но в этот раз нам особенно не повезло с ветром. Если бы мы делали перенос только из-за прогноза погоды, это длилось бы бесконечно. По словам учёных, условия для наблюдений за звёздами в этом году должны были быть особенно хорошими. Мы понимаем, что были те, кто хотел вернуться обратно в город, но были и те, кто хотел остаться до конца, – объяснили в компании.
Гидам пришлось учитывать все мнения, подчеркнули в компании. И отметили, что не могут вернуть полную сумму за поездку, поскольку за все услуги внесли предоплату.
— Мы можем сделать возврат частично – в размере 3000 тенге на одного человека. Тех, кто хотел уехать ночью, мы по возможности отправляли в город на автомобилях. Такого, чтобы все там были до утра, не было. 70% группы мы вернули в город ночью, – рассказали в компании.
Со слов представителя туроператора, все организаторы поездки (пять гидов и один из основателей компании) в тот день сопровождали туристов. Все гиды вернулись в город только на следующий день, после обеда.