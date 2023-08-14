Как рассказали в суде, с февраля 2018 года по декабрь 2021 года главный бухгалтер Актюбинского филиала АО «Республиканская телерадиокорпорация Казахстан» со специалистом по закупкам-юристом и бухгалтером совершали фиктивные платежи. Они оплачивали якобы оказание услуг, связанных со съёмкой программ, организацией мероприятий, за сурдоперевод, услуги дезинфекции и декорации. Сумма хищения составила 89 093 879 тенге. Вину подсудимых доказали экспертиза и аудиторская проверка. Но в ходе разбирательства действия специалиста по закупу-юриста переквалифицировали в пособничество. Суд учёл, что у подсудимых есть малолетние и несовершеннолетние дети. Всех троих приговорили к лишению свободы на семь лет с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и государственных организациях. С осуждённых в солидарном порядке взыскан причинённый потерпевшему ущерб. Приговор не вступил в законную силу.