Битумная черепица по праву считается одним из наиболее востребованных и пользующихся популярностью кровельных материалов во многих странах мира, в том числе и в Казахстане. Это объясняется сочетанием таких, свойственных ей качеств, как прочность, долговечность, эстетичность и превосходные защитные свойства. В условиях Казахстана, где климат отличается большим разнообразием, а иногда и экстремальностью, способность битумной черепицы обеспечить надежную защиту зданий от неблагоприятных погодных условий делает выбор в ее пользу вполне логичным и обоснованным.

Преимущества гибкой черепицы

Привлекательный внешний вид

Для большинства владельцев собственных домов эстетические характеристики кровли имеют большое значение.

Гибкая кровля

, несомненно, отличается внешней привлекательностью, и что еще очень важно – она доступна в обширном ассортименте стилей, текстур и цветовых решений. Такое разнообразие моделей позволяет создавать индивидуальный внешний вид крыши, гармонирующий с общей архитектурой здания и способный удовлетворить вкусовые предпочтения разных категорий заказчиков.

Прочность

Перечисляя плюсы гибкой черепицы, необходимо упомянуть ее высокую прочность и уникальную устойчивость к отрицательным внешним воздействиям: резким порывам ветра, граду, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурным перепадам. Такая кровля способна сохранять свою целостность и презентабельный внешний вид в течение длительного времени.

Легкий вес

Битумная черепица отличается малым весом, что в значительной мере упрощает ее транспортировку и монтаж, а также снижает оказываемую нагрузку на крышу и конструкцию здания в целом, что, в свою очередь, имеет важнейшее значение при реконструкции/возведении недостаточно прочных строений.

Простота монтажа и ремонта

Благодаря тому, что процесс монтажа листов гибкой черепицы не представляет особой сложности, она подходит для укладки на крышах практически любых размеров, форм и конфигураций, в том числе и нестандартных.

Преимущества битумной черепицы включают в себя и такой немаловажный фактор, как относительная простота проведения ремонтных работ и отсутствие необходимости в значительных финансовых затратах.

Легкость обслуживания

Данный вид кровельного покрытия не нуждается в сложном обслуживании. Благодаря присущей ему гладкости поверхности, очищение от листьев, лишайников, пыли и разного рода загрязнений происходит естественным путем, без вмешательства человека. Битумная черепица также не подвержена разрушению вследствие появления и роста на ней мха и водорослей, что способствует ее поддержанию в чистоте.

Долговечность

Гибкая черепица славится значительным эксплуатационным ресурсом и длительным сроком службы, что делает ее надежным решением для покрытия кровли. Она устойчива к коррозии, гниению, воздействию ультрафиолета.

Экологическая безопасность

Сырьем для изготовления битумной черепицы выступают полностью натуральные материалы – битум и стеклохолст. Оба они не содержат вредных или токсичных веществ, что делает гибкую черепицу экологически безопасным выбором для кровли.

Недостатки гибкой черепицы

Высокая стоимость

Одна из основных причин, по которой потенциальные покупатели отказываются от приобретения битумной черепицы – ограниченность выделенного бюджета. Цена данной разновидности кровли выше, чем, например, металлической или цементно-песчаной.

Уязвимость к механическим повреждениям

При всей своей стойкости к отрицательным внешним воздействиям, перечисляя минусы гибкой черепицы нельзя не сказать о ее уязвимости к ударам, падениям крупных и тяжелых предметов и к прочим механическим повреждениям, особенно если речь идет о более легкой и тонкой версии материала. Также в случае особенно сильных градов, есть риск повреждения поверхности кровельного покрытия и, связанной с этим, утечки воды.

Ограниченная устойчивость к огню

Гибкая черепица проигрывает металлической, керамической и некоторым другим, по такому критерию, как устойчивость к огню. Следует иметь в виду, что в регионах, для которых характерен повышенный риск возникновения пожара или в сухих климатических условиях, это выступает важным фактором выбора кровельного материала.

Важно! Следует отметить, что основные недостатки битумной черепицы могут быть компенсированы ее достоинствами и соблюдением правил ухода за ней. Некоторые же свойственные материалу минусы могут быть смягчены либо преодолены использованием более прочных и устойчивых разновидностей битумной черепицы, например, классифицированных как покрытия класса А, обладающего более высокими показателями огнестойкости.

Рекомендации по выбору и установке кровли из гибкой черепицы

Чтобы избежать опасности приобретения некачественного кровельного материала, при выборе гибкой черепицы следует серьезное внимание уделить репутации компании производителя. Это подразумевает прочтение отзывов о ее продукции, проверку наличия соответствующих сертификатов и их соответствия местным и международным стандартам.

Не менее важный этап, чем выбор по-настоящему качественного покрытия, – его грамотный монтаж, который должен производиться квалифицированными специалистами, и способен обеспечить надежность и долговечность кровли. Опытные профессионалы предоставляют гарантийные обязательства на предоставленные услуги.

И третий момент, от которого зависит насколько долго и надежно прослужит правильно подобранная и качественно установленная гибкая черепица – следование рекомендациям по проверке ее состояния и обслуживанию.

Обслуживание кровли включает в себя:

Регулярный осмотр ее поверхности и оценка состояния, особенно после сильных градов, ветров и других экстремальных погодных условий.

В холодное время года необходимо своевременно удалять накапливающиеся на крыше снежные массы и ледяные образования, что поможет предотвратить засорение и задержку оттока воды.

Время от времени нужно проводить осмотр крыши с целью проверки на предмет появления на ней трещин, отслоений, нарушения целостности покрытия и прочих повреждений. В случае обнаружения проблемных участков, следует незамедлительно обратиться к специалисту для проведения ремонтных работ.

Подводя итоги по теме «Преимущества и недостатки гибкой черепицы» можно с уверенностью сказать, что битумная черепица, обладая рядом особенностей и безусловных достоинств, способна выступить идеальным выбором для покрытия кровли в условиях Казахстана. Она эстетична, экологически безопасна, прочна, надежна, устойчива к воздействию широкого спектра отрицательных внешних факторов, проста в установке и обслуживании, долговечна, а в случае необходимости – ее ремонт не потребует серьезных материальных затрат.

Несмотря на наличие определенных недостатков, таких как высокая стоимость, уязвимость к механическим повреждениям и ограниченная устойчивость к огню, все же плюсы мягкой черепицы однозначно перевешивают, как количественно, так и в том плане, что практически все недостатки могут быть компенсированы ее достоинствами и правильным уходом за кровлей.