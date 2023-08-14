– Фестиваль в регионе проводится впервые и направлен на выявление талантливой молодёжи и лучших коллективов, создание условий для роста их творческого потенциала, установление дружеских связей между молодыми людьми области. Команды будут соревноваться по 13 номинациям в мини-футболе, эстрадной и народной песнях, волейболе, киберспорте, тогызкумалаке, рисовании, хореографии, настольном теннисе, казахской борьбе, стрельбе из лука, в лучшем инструментальном исполнении и на лучшего поэта, – говорит организатор Сабина Калиева.

– Я развиваю творчество с малого возраста, что совпадает с мнением родителей, которые приводят на занятия своих детишек с пяти лет. Я хотела бы, чтобы многие мамы и папы задумались о том, что творчество – это прекрасно для жизни, развивает мышление, моторику у детей, прививает им вкус к искусству, – делится Альмира Есенгельдиева.

На главной площади города имени Первого Президента прошло открытие фестиваля «JAIYQ JASTARY» в рамках международного Дня молодёжи. Организовал его центр творческих инициатив «ШАБЫТ». В фестивале приняли участие представители молодёжных организаций, студенты, волонтёры и активная молодежь Приуралья.На фестивале мастер спорта международного класса по армреслингу Тимур Спатаев продемонстрировал свою силу, выпрямляя подкову и поднимая пудовую саблю, которую затем предложил продержать на вытянутой руке молодым людям. С заданием справились не все... Знакомясь с художниками края, глава региона Нариман Турегалиев вручил благодарственное письмо и подарок начинающей художнице Анастасии Асиновсковой. Особенно он отметил её работу «Горы». Кстати, художники тут же на площади рисовали самые красивые места Уральска: парк, скверы, здания, реку Урал. Городской парк культуры и отдыха писала преподаватель рисования из Аксая Амира Есенгельдиева. Родом она из Уральска, после окончания художественного отделения Западно-Казахстанского государственного университета имени М.Утемисова в 2020 году по направлению уехала работать в Аксай, где в данный момент преподает в Детской школе искусств.Также, свои таланты в чтении продемонстрировали и поэты. Победителей в номинациях наградят 12 августа на Гала концерте.