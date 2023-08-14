ДТП из-за гололёда: житель ЗКО полгода пытается взыскать ущерб
Седьмого февраля из-за гололёда Манарбек Казыбекулы попал в ДТП на дороге Бурлин — Аксай — Жымпиты. Он поделился информацией о шестимесячной борьбе за свои права по восстановлению причинённого материального ущерба.
— В 6 часов вечера я, мой водитель и сотрудник попали в аварию на 113-м километре пустой трассы. Банальное ДТП, которое произошло из-за отсутствия должного содержания дорог. Машину занесло на ледяных глыбах и выкинуло с дороги, при этом три раза перевернулась. Сотрудники полиции приехали на место ДТП через 4,5 часа, допустив грубые ошибки при оформлении материалов происшествия. Через два дня после этого они подделали схему, в которой мы следовали по встречке. Затем они передали её неизвестным для использования в госорганах и судах, — рассказывает потерпевший. — Управление административной полиции проводит необъективную проверку своих же сотрудников, на основании которой в лёгкой форме наказывают двух полицейских. При этом управление собственной безопасности не проводит собственного расследования. Также выяснилось, что управление пассажирского транспорта и автодорог ЗКО заключает два договора на один и тот же участок: на содержание дороги и и реконструкцию.
— Ситуация не меняется из года в год. А дорожная сфера остаётся самой коррумпированной. Такое положение дел складывается, в частности, из-за незнания гражданами закона, обязывающего оператора дорог целиком и полностью возмещать ущерб, полученный в результате ДТП. Но операторы используют серые схемы, уходя от ответственности, — продолжил Манарбек Казыбекулы.
Организаторы брифинга рассказали о том, как обходят закон дорожные организации, как переделывают схемы ДТП после аварии без присутствия участников и транспорта. Также они обнародовали результаты расследования, проведённого экспертами: какие суммы выделены на зимнее содержание дорог, но при этом никаких дорожных работ не сделали.
— В первичных ответах управление транспорта скрывало наличие договора на содержание. Указывали, что подрядчик по реконструкции за собственные средства содержит 71 километр на срок договора. В дальнейших разбирательствах руководство признало, что не контролирует работы по содержанию дороги. Так как подрядчик не отчитывается, — объясняет Казыбекулы.
По его словам, до расследования акимат области не знал о сэкономленных средствах по содержанию дороги. Прокуратура Сырымского района и области относилась к его обращениям поверхностно.
И уже после прямого обращения Манарбека Казыбекулы в государственный аудит вынужденно открыли аудиторскую проверку.
— Для получения объективной оценки я так же обратился в общественный совет области с просьбой помочь в получении необходимой информации от госорганов региона. Однако председатель общественного совета области отказал в участии по неизвестным мне причинам. На сегодня у меня накопились все доказательства по использованию незаконного документа государственными чиновниками в госорганах и судах, также имеются доказательства по нарушениям сотрудниками полиции, как при оформлении ДТП, так и при проведении служебного расследования. Имеются данные по нецелевому использованию бюджетных средств. Все эти материалы я готов предоставить государственным органам на уровне республики при условии объективного и честного расследования. По сегодня идёт вялотекущий разбор моих обращений. Какие причины тормозят должные следственные действия, для меня не известны, — отметил потерпевший.
В ходе брифинга выступил эксперт член Общественного совета области Азамат Мусилов.
— К сожалению, сотрудники полиции при ДТП не хотят разбираться, не хотят видеть ямы на дорогах, ледяные глыбы. Им выгодно, чтобы был виноват водитель. Даже если он погиб, пишут, что он не справился с управлением, а по какой причине не выясняют. Мы хотим донести до граждан, чтобы при таких ДТП они шли до конца по закону. Мы имеем право на безопасную дорогу. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области обязано признать свою вину. Соответственно, оно должно будет выплатить как материальный, так и моральный ущерб, — подчеркнул эксперт.