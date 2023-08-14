Лариса Григорьева уже 20 лет работает художественным руководителем в Украинском культурно-просветительском обществе. После окончания института культуры женщина работала в дворовом клубе, руководя вокальными группами. Знакомые Ларисы Константиновны пригласили её в украинский ансамбль в 2003 году. Как выяснилось позже, он относиться к украинскому центру, а тот в свою очередь к Ассамблее народа Казахстана.

Хор — это основная часть общества. Его участники — пенсионеры от 60 до 87 лет, поют в нём не только местные, но и приезжие украинцы.

— Сама я, наверное, только на одну четвёртую украинка. У бабушки муж чистый украинец, а у самой в крови и армяне, и русские. Мой отец — наш уральский казак. В Украине у нас есть родственники, жили там родители, мама училась там в школе. Сама я была в Киеве, Харькове и Чернигове, но у родственников не была. Песни поём на казахском, украинском и русском языках. Совсем не сложно, мы их заучиваем. У нас пела женщина в хоре, она отлично владела украинским языком с педагогической стороны и многое сделала для общества, в потом они с мужем уехали в Украину, — рассказывает Лариса Григорьева.

Фото предоставила Лариса Григорьева

Помимо песен, этническое общество работает над продвижением традиций, обычаев, участвуют в межнациональных проектах Ассамблеи, сажают деревья и проводят праздничные мероприятия.

— Если к нам обращаются граждане, то мы по мере возможности оказываем помощь. Во время пандемии через посольство помогли одной женщине оформить документы. У другой были сложности со здоровьем, помогли ей с госпитализацией. Как можем помогаем, детям экскурсии проводим, рассказываем о жизни, традициях народа. Обратится может любой, у нас в хоре поют не только украинцы, есть две женщины казашки, им просто нравится петь наши песни. Праздники наши схожи со славянскими, нет прям таких колоритных. Поскольку мы всё-таки относимся к славянской группе этноса, то многие праздники отмечаем вместе с русскими и белорусами. Но есть и праздники, которые перекликаются казахскими. Например, во время празднования Наурыза у казахов мы отмечаем "Жаворонки". В этот день готовим не только баурсаки и бешбармак, но и угощаем гостей жаворонками, — говорит Лариса Григорьева.

Фото предоставила Лариса Григорьева

Кроме того, в Украине хорошо распространены колядки (обрядовые песни славян, исполняемые преимущественно в святочный период — прим. автора). Есть рождественские колядки, крещенские колядки, а с недавних пор казачья диаспора и православная церковь проводят рождественские встречи. Украинское общество также принимало участие в мероприятии.

— Нас никто не финансирует. Каждый из своей личной кассы готовит угощения. Из бюджета финансируется только неделя этноса. Мы на эти деньги проводим большой областной праздник «Сорочинская ярмарка» уже 17 лет. Приезжает делегация из ближайших районных этнокультурных центров. В основном мы работаем на энтузиазме, костюмы шьём за свой счёт. Бывает, находим спонсора, но в основном сами. Первая задача Ассамблеи — поддержка традиций этноса, а не финансирование коллективов. Хотя наш коллектив получил звание "Народный коллектив", может будут выделяться деньги на дальнейшее развитие. Раз в два года ездим на международный фестиваль украинского творчества, который проходит в Астане. Ездим за счёт спонсора, привозим оттуда много нового материала и позитивные эмоции, — говорит творческий руководитель.

Фото предоставила Лариса Григорьева

В будущем общество планирует открыть курсы украинского языка. Сейчас в хоре осталось несколько человек, которые имеют украинское образование и чисто говорят на своем языке. Раиса Фёдоровна училась в Украине. Наталья Степановна выросла в посёлке, недалеко от Аксая. Она отлично владеет не только украинским, но и казахским языком. Вера Николаева говорит на родном языке, практикует его с соплеменниками.

Фото предоставила Лариса Григорьева

Лариса Григорьева говорит, что за помощью может обратиться любой. Многих интересует, какую поддержку диаспора оказала беженцам, но по словам художественного руководителя, к общине за время военных действий никто не обращался.

— К нам никто не обращался. Была девушка, ей нужно было перебраться в Актобе, но это было ещё до пандемии. Нам звонили, говорили принимать участие (в помощи приезжающим в Уральск — прим. автора). Много было провокаций, особенно в социальных сетях. Но мы придерживаемся мирной политики, каких-либо конфликтов нет, со всеми в хороших отношениях. Поэтому если есть какие-то трудности, обращайтесь. По мере возможности мы поможем. У нас общество финансово не обеспечено, всё делаем за свой счёт. Того, что выделяет государство, не хватает, на проведение ярмарки мы добавляем столько же своих денег. Собираем членские взносы на нужды общества, если помощь понадобится кому-то со стороны, то это будут личные пожертвования членов общества, — говорит женщина.

Также в планах на будущее у диаспоры создать детский творческий коллектив, ведь желающие уже есть. Возможно, это будет детская группа, играющая на барабанах. Но пока всё упирается в финансы. Ведь ребятам будут нужны инструменты и преподаватель. Сейчас же дети читают стихи и принимают активное участие в мероприятиях.