— Незащищённость информсистем, недостаточная цифровизация процессов, несовершенство процедуры регистрации автотранспорта, правовые пробелы приёма экзаменов, формальное обучение в автошколах – все эти факторы способствовали появлению незаконных посреднических услуг, — поясняют в Антикоре.

— Работников СпецЦОНов предложено отнести к субъектам коррупционных правонарушений. Законопроект находится на рассмотрении в парламенте. Несмотря на предпринимаемые меры, в СпецЦОНах всё ещё могут находиться лица, предлагающие помощь в оформлении документов. Просим не обращаться к незаконным услугам «помогаек», — обратились к казахстанцам в Антикоре.

В антикоррупционной службе сообщили, что совместно с МВД провели мониторинг работы СпецЦОНов. Поводом послужили уголовные дела в отношении преступной группы, которая нескольких лет незаконно оформляла автомобили. Проверка выявила условия для нелегальной регистрации авто и выдачи водительских удостоверений.Ведомство направило 22 предложения и больше половины рекомендаций выполнены. Так, МВД закрыло доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях. В процедуру выдачи водительских удостоверений внедрили обязательную биометрию экзаменуемых лиц, видеофиксацию всего процесса тестирования, изменили регламент пересдачи экзаменов. В пилотном режиме запустили новые информсистемы, в которых предусмотрен механизм автоматической сверки данных автомобилей, оплаты обязательных платежей и сборов, штрафов. И при этом исключена возможности для любых корректировок.Сообщать о «помогайках» можно по номеру 1424.