— В предыдущих годах охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составлял 56,6%. Это школьники Астаны, Алматы и Шымкента, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Кызылординской и Атырауской областей. С нового учебного года будет достигнут 100% показатель, — сказала глава управления комитета по охране прав детей Дана Мактаева.

С первого сентября в школах Казахстана будут бесплатно питаться более полутора миллионов детей из малообеспеченных семей и все ученики начальных классов. Об этом сообщили в комитете по охране прав детей.Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге. Максимальная цена предусмотрена в Алматы – 800 тенге.