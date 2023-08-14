11 августа произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК. Из-за этого на заводе «КазАзот» произошёл выброс газа, несколько сёл региона остались без света. 13 августа в регионе ввели частичные ограничения на потребление электроэнергии.
— В ночь с 13 на 14 августа рассмотрен вопрос по обеспечению электроэнергией объектов первой категории: социальные и объекты жизнедеятельности. Для пропорционального снабжения решено применить временные отключения «веерным» способом. Согласно зонам, будет проводиться циклическое отключение потребителей от электросети продолжительностью от трёх до пяти часов. Данная мера будет применяться до момента устранения аварии на энергоблоках МАЭК, — сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.
До этого аварийное отключение энергоблока произошло третьего июля. Это повлияло на соседний Атырау, в котором половина города осталась без электричества. Также произошла аварийная остановка объектов Атырауского НПЗ.