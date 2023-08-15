Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, что на этой неделе эксперты в сфере образования должны встретиться и прийти к единому мнению по вопросу продолжительности нового учебного года, передаёт Informburo.kz. В июле состоялось заседание экспертной комиссии в Национальной академии образования имени Алтынсарина. Там решили, что новый учебный год должен длиться 36 недель, до 31 мая, как и прошедший. Однако на брифинге в здании правительства глава Минпросвета сообщил, что вопрос о продлении всё ещё остаётся открытым. Как оказалось, есть эксперты, которые против такой инициативы. До начала учебного года осталось две недели, но даты окончания учебного года, сроки каникул до сих пор не утверждены.
— Мы должны понимать одну вещь – любое решение должно соблюдать интересы детей. Я уже ранее отвечал. Нам необходимо учитывать концепцию всех экспертов, поэтому я встретился с теми, кто высказывает другое экспертное мнение. На этой неделе должны все эксперты собраться вместе и прийти к единому мнению. У них должна быть единая цель, — сказал Гани Бейсембаев.
Первого июня министр просвещения заявлял, что решение о продолжительности учебного года примут максимум через месяц, то есть до первого июля. Проект приказа об окончании учебного года 31 мая был опубликован в феврале и вызвал бурные обсуждения среди родителей. Датой последнего звонка было определено первое июня. В случае невыполнения правил руководству учебных заведений грозили наказанием.