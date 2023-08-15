Легализация длилась с 23 января до первого июля. По словам начальника управления административной полиции ЗКО Александра Плешакова, в регионе поступило 21 560 заявок на легализацию. 17 207 из них одобрено и 4 053 отклонено из-за несоответствия даты ввоза авто, отсутствия сведений в базе государственных доходов, или же авто стоят на учёте в другом государстве и имеют ограничения. Ещё 675 человек неправильно подали заявки.
— Есть владельцы авто, которые ещё не сдали документы на регистрацию в СпецЦОН. Они подали заявку, им всё одобрили, они прошли осмотр. Осталось сдать документы и получить номерные знаки РК и техпаспорт. Вместе с этим, сейчас мы ставим на временный учёт автомашины (отклонённые заявки по причине состояния на учёте в другой стране). К примеру, у кого-то не оплачен штраф и он не может снять авто с учёта. Они обращаются к нам, вносим их в электронный список, они вновь подают заявку, когда приходит одобрение, после проходят осмотр. Но они не платят 200 тысяч тенге, а оплачивают только за государственный номер, техпаспорт и госпошлину за регистрацию. На временном учёте ставится отметка «без права выезда из РК и без права отчуждения». В течение пяти лет все эти вопросы владельцы авто должны уладить. Потом прийти к нам и оплатить 200 тысяч тенге, а затем их авто поставят на учёт. Если они этого сделать не смогут, то по истечению пяти лет регистрация прекратится. Тогда они должны обратиться в суд. И если суд признает, что авто было невостребованным, то права собственности переносится на нашего владельца. И только после этого можно ставить на учёт, — рассказал Плешаков.
Полицейский начальник отметил, что всего в ЗКО легализовали 16 532 авто. На временный учёт поставили 1 143 авто. По легализации лидируют автомобили, пригнанные из России. Их насчитывается 12 710. На втором месте авто из Армении (2 154 авто) и третье место занимает Грузия (131 авто).
— Сейчас осталось легализовать 612 авто, и когда мы придём к нулю, будет считаться, что легализация закончена, — заключил Плешаков.
В ЗКО пытались легализовать две иномарки, находящиеся в розыске.
