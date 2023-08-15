Соответствующий проект указа опубликовало агентство по делам государственной службы на портале «Открытые НПА».  Согласно документу, предписано госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим воздержаться от посещения игорных заведений. Исключение составляет «служебная необходимость». Для военнослужащих она не предусмотрена.
— Поправки направлены на снижение репутационных рисков, недопущение действий, подрывающих достоинство и авторитет органов государственной власти со стороны его представителей, — говорится в пояснительной записке.
Публичное обсуждение документа открыто до 28 августа. В 2022 году прокуратура Алматинской области выявила, что 305 казахстанских государственных служащих оставили в казино 507 миллионов тенге. Суммы, потраченные на рулетку, в несколько раз превышают годовой доход чиновников. Некоторые из них посещали казино десятки раз.