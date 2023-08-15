Маслихат Алматы установил размер компенсации для социально-уязвимых слоёв населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. По данным акимата, в мегаполисе живут 315 430 граждан, относящихся к категориям СУСН. Компенсацию им будут выплачивать по заявлению с первого июля по 31 декабря 2023 года. Ежемесячно они получат 0,5 МРП — 1 725 тенге.
— Эта сумма будет покрывать повышение тарифов по 12 услугам, включая водоснабжение, водоотведение, газ, отопление, — отметили в пресс-службе ведомства.
Для оформления компенсации необходимо обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в Дом социальных услуг. Люди с инвалидностью могут подать заявление через e-Gov.