Инцидент произошёл 15 августа в Талдыкорганской авиационной базе.
— При подготовке к вылету боевого самолёта произошел сход боеприпаса. В результате пострадали двое военнослужащих. Один из них от полученных травм скончался. Второму оказывается вся необходимая медицинская помощь, — информировали в пресс-службе министерства обороны Казахстана.
Ведомство проводит следственные мероприятия. Иную информацию не разглашают.