В июле АО «ЗапКаз РЭК» просило утвердить новый тариф на уровне 7,94 тенге за 1 Кв/час. И как выяснилось сегодня, 15 августа, новый тариф утверждён на уровне 7,57 тенге за 1кв/час без учёта НДС. С учётом налога на добавленную стоимость тариф составил 8,48 тенге.

Ранее тариф составлял 6,64 тенге без учёта НДС. Новый тариф вводится в действие с 20 августа. К слову, АО «ЗапКаз РЭК» занимается лишь транспортировкой электроэнергии и поставляет её в область.

Розничной поставкой занимается ТОО «Батыс Энергоресурсы», и новый тариф АО «ЗапКаз РЭК» в любом случае будет влиять на стоимость электроэнергии для населения.

Между тем стало известно, что ТОО «Батыс Энергоресурсы» так же подало заявку на повышение тарифа сразу на 15%. На предприятии даже провели общественные слушания. Правда, попасть туда смогли не все журналисты. В ТОО «Батыс Энергоресурсы» отказались комментировать свою заявку, а руководство ДКРЕМ и вовсе не отвечает на звонки и запросы журналиста «МГ».

В последний раз тариф на электричество в области повышался в сентябре прошлого года. А в этом году антимонопольщики уже одобрили заявку на подорожание тепла и горячей воды. Причём, после этого АО «Жайыктеплоэнерго» подал уже вторую заявку на повышение тарифа.