В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что ночью 14 августа неизвестные ограбили предприятие. Они напали на 59-летнего охранника, украли металлический сейф с 30 тысячами тенге и угнали автомобиль фирмы.
— Largus была припаркована во дворе, на ней покинули место происшествия. Автомобиль и сейф нашли на одной из улиц города. Сейф вскрыт, а деньги похищены, — рассказали правоохранители.
Задержали пятеро ранее судимых жителей города. В отношении них проводится досудебное расследование.