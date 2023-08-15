По данным «Казгидромета», 16 августа на севере и востоке ЗКО ожидается гроза. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +29..+31 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +24..+26 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.