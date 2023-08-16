— Она сообщила, что ей подмешали наркотическое вещество в кофе. После чашечки напиька девушка не запомнила дальнейшие действия. Стражи порядка задержали 33-летнего жителя города, — рассказали в Polisia.kz.

Преступление произошло в столице. К правоохранителям обратилась молодая девушка после первого свидания с парнем из социальных сетей.Проводится расследование. Полицейские призвали казахстанцев перед встречей с малознакомыми людьми сообщать родным и друзьям: где, когда и с кем вы увидитесь.