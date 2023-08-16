– На 95 он откатился, но снова начинает карабкаться вверх. На 100 мы не остановимся. Среднесрочная цель – 120, а долгосрочная на следующий год – 140. Отток идет капитала. Когда у тебя постоянный отток капитала, как ты сможешь с этим справиться? — объяснил эксперт Нургали Нурмахамбетов.

– Продукты подешевеют, и они вытеснят наших отечественных производителей. Вся продукция российская, она была очень дорогой, за счёт этого у нас в магазинах подняли. Что сделал отечественный производитель? Он также поднял цены. У него вот такая маржа, он счастлив. Соответственно, когда цены упали, он говорит: «Теперь защитите меня». Такого не бывает счастья, — считает Нурмахамбетов.

Курс доллара превысил 100 рублей, впервые с марта прошлого года. Подешевел рубль и на Казахстанской фондовой бирже. В обменниках его сейчас продают меньше чем за пять тенге. В ситуацию вмешался Центробанк и внепланово поднял ключевую ставку сразу на 3,5%. Но казахстанские экономисты уверены, что в нынешних реалиях валюта соседней страны продолжит слабеть.Финансисты говорят, больше всего такая ситуация может повлиять на продовольственный сектор. Если российские товары на наших прилавках подешевеют, то вслед за ним переписывать ценники придётся и отечественным производителям. Но для предпринимателей ситуация неприятная.Из России к нам завозят молочные продукты, колбасные изделия, сахар, и это ещё далеко не весь список. Более половины казахстанского импорта продуктов в прошлом году пришлось на поставки из соседней страны. Этот показатель вырос тогда на 18,5%. Хлынут ли российские товары к нам с удвоенной силой, экономисты предсказывать не берутся. Понятно одно: продовольственная инфляция в нашей стране имеет все шансы замедлиться.