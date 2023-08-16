Как отразится на экономике Казахстана удешевление рубля
Курс доллара превысил 100 рублей, впервые с марта прошлого года. Подешевел рубль и на Казахстанской фондовой бирже. В обменниках его сейчас продают меньше чем за пять тенге.
В ситуацию вмешался Центробанк и внепланово поднял ключевую ставку сразу на 3,5%. Но казахстанские экономисты уверены, что в нынешних реалиях валюта соседней страны продолжит слабеть.
– На 95 он откатился, но снова начинает карабкаться вверх. На 100 мы не остановимся. Среднесрочная цель – 120, а долгосрочная на следующий год – 140. Отток идет капитала. Когда у тебя постоянный отток капитала, как ты сможешь с этим справиться? — объяснил эксперт Нургали Нурмахамбетов.
Финансисты говорят, больше всего такая ситуация может повлиять на продовольственный сектор. Если российские товары на наших прилавках подешевеют, то вслед за ним переписывать ценники придётся и отечественным производителям. Но для предпринимателей ситуация неприятная.
– Продукты подешевеют, и они вытеснят наших отечественных производителей. Вся продукция российская, она была очень дорогой, за счёт этого у нас в магазинах подняли. Что сделал отечественный производитель? Он также поднял цены. У него вот такая маржа, он счастлив. Соответственно, когда цены упали, он говорит: «Теперь защитите меня». Такого не бывает счастья, — считает Нурмахамбетов.
Из России к нам завозят молочные продукты, колбасные изделия, сахар, и это ещё далеко не весь список. Более половины казахстанского импорта продуктов в прошлом году пришлось на поставки из соседней страны. Этот показатель вырос тогда на 18,5%. Хлынут ли российские товары к нам с удвоенной силой, экономисты предсказывать не берутся. Понятно одно: продовольственная инфляция в нашей стране имеет все шансы замедлиться.