В конце июля президент подписал закон по вопросам организации дорожного движения
.
Согласно нему:
- скорость движения электросамокатов не должна превышать 25 километров в час;
- они могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам;
- движение по тротуарам разрешено со скоростью не более шести километров в час;
- водитель должен быть старше 18 лет, в застёгнутом шлеме и светоотражающей одежде (в тёмное время суток) и иметь права любой категории;
- на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.
В МВД рассказали, какие ещё правила нужно соблюдать водителям электросамокатов.
Как будут контролировать электросамокатчиков?
– Кикшеринговые компании ограничат скорость движения электросамокатов в определённых пешеходных и парковых зонах. Благодаря встроенному GPS-датчику, ограничение сработает автоматически. Также конструкцией предусмотрен «пешеходный режим движения», который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока.
И какую ответственность они будут нести за нарушение ПДД?
Сейчас возможно привлекать их к ответственности:
Будут ли электрические кресла-коляски относиться к малым электрическим транспортным средствам?
- за перевозку пассажиров и грузов — статья 593 КоАП, штраф 5 МРП;
- за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения — статья 620 КоАП, предупреждение или штраф 3 МРП.
– Кресла-коляски для лиц с ограниченной возможностью не входят в категорию малых электрических транспортных средств, потому что являются средством их передвижения.
Для чего вносятся изменения в понятие «пешеход»?
– Понятие корректируется с учётом требований закона касательно спешивания с электросамокатов и малых электрических транспортных средств. В связи с данной поправкой при спешивании с данных транспортных средств их водители приравниваются к пешеходам.
Будут ли электрические самокаты регистрироваться в органах внутренних дел?
– Нет.
Если максимальная конструктивная скорость электросамоката превышает 25 км/ч, то к какому транспортному средству он будет относиться?
– В данном случае электросамокат подпадает под понятие «мопед». Сейчас рассматривается возможность ограничения ввоза электросамокатов с максимальной конструктивной скоростью свыше 50 км/ч.
Для водителей мопедов, электросамокатов и велосипедов запрещается передвигаться без светоотражающего предмета.
Поясните, какие предметы нужно иметь при себе, какие к ним будут предъявляться требования.
– При себе необходимо иметь любой светоотражающий предмет. Это может быть любая одежда: куртка, шапка, жилет, обувь, рюкзак, сумка и специальные светоотражающие ленты. Указанные предметы могут быть как полностью светоотражающими, так и иметь светоотражающие элементы.
Учитывая, что управляющих электросамокатами называют водителями, будет ли на них распространяться ответственность за езду в нетрезвом состоянии как на водителей авто?
– Поскольку электросамокат не является механическим транспортным средство и не подлежит регистрации, ответственность по статье 608 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии)
на них распространяться не будет.
Управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения влечёт ответственность по статье 440 КоАП (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) за появление в общественных местах в состоянии опьянения.