Незаконно полученный земельный участок выявил прокурорский анализ. В пресс-службе надзорного органа рассказали, что в 2014 году в результате расширения границ Алматы часть земельных участков Алматинской области вошли в состав города.
— Земельный участок площадью 30,9 гектаров в Карасайском районе получен для ведения подсобного хозяйства ТОО «Международная ассоциация клубов». Однако ТОО не исполнило свои обязательства по оплате кадастровой стоимости земельного участка, — пояснили в прокуратуре.
По иску прокуратуры суд вернул участок государству. Решение суда не вступило в силу.