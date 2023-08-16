PIN-UP Global – это экосистема независимых компаний, вовлечённых в жизненный цикл разных развлекательных продуктов. На сайте https://pin-up.global/ можно более подробно познакомиться с направлениями деятельности экосистемы. Все они имеют общую цель – внедрить инновационные технологии, использовать нестандартные решения для развития собственных продуктов и услуг.

Pin-Up Global делится на 7 сегментов, каждое из которых имеет свое направление деятельности. Миссия экосистемы – развивать компании экосистемы и оставаться лидером отрасли, основываясь на глубоких знаниях рынка и новейших технологиях.

Сегменты PIN-UP Global

Совершенствование экосистемы и её развитие возможно за счёт слаженной внутренней работы специалистов. В зависимости от специфики работы каждого участника экосистемы её деятельность распределена на 7 сегментов:

PIN-UP.BUSINESS. Компании, входящие в этот сегмент, имеют солидный опыт в области аутсорсинга и архитектуры управления бизнес-процессами – от стратегического планирования, совершенствования операций, управления персоналом, подбора персонала до юридических, финансовых и административных вопросов.

PIN-UP.TECH занимается разработкой софта и специализируется на технологических решениях. Направление создает продукты высокого качества, а также обеспечивает компании экосистемы инфраструктурной поддержкой.

PIN-UP.CARE сотрудничает с некоммерческими организациями, которые декларируют принципы социальной ответственности в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и благотворительной деятельности. Инициативы этого сегмента способствуют устойчивому развитию компаний экосистемы и оказывают поддержку обществу в социальной, экономической и экологической сферах.

PIN-UP.TRAFFIC предлагает качественный окупаемый трафик для продуктов и сервисов на международных рынках, где они активны.

PIN-UP.CRM нацелено на обеспечение высокого уровня обслуживания и маркетинговых решений для всех клиентов экосистемы.

Благодаря взаимному доверию и уважению к независимости, компании в рамках сегментов активно сотрудничают и направляют свои усилия на общую цель, способствуя развитию к высшему уровню обслуживания и качества продуктов.

Что дает экосистема?

Экосистема PIN-UP Global – это взаимодействующие между собой нескольких независимых компаний, занимающихся развитием и разработкой развлекательных продуктов. Экосистема для клиентов является гарантией предоставления качественных услуг и конкурентного продукта. Основная миссия экосистемы на данном этапе – это продолжить активно развиваться и оставаться лидером на рынке. Деятельность экосистемы напрямую зависит от слаженной работы всех ее сегментов.

Лицензия №21031283 от 08.11.2021 выдана РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».