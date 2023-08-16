Западно-Казахстанская область граничит с пятью областями России: Самарской, Саратовской, Оренбургской, Астраханской и Волгоградской. У жителей приграничных сёл всегда были крепкие дружественные отношения с соседями. У многих сельчан по ту сторону границы есть родственники, друзья и близкие.

Посёлок Жаксыбай относится к отдалённому Жанибекскому району и находится в 435 километрах от областного центра. Там проживают чуть более 1 300 человек. Село располагается в семи километрах от российского посёлка Петропавловка Саратовской области. Здесь же и пограничный пункт. Два села разделяет река Сарыозен.

За покупками через границу

Жители села говорят, что им всегда было проще, быстрее и дешевле поехать в Россию, чтобы купить продукты, одежду, бытовую технику, строительные материалы и так далее. Так они и делают, граница между странами открывается по пятницам, субботам и воскресеньям.

Тем, кому нужно съездить в больницу, сдать анализы или попасть на приём к врачу, едут по пятницам, за покупками — по выходным. Логично, ведь проще проехать 45 километров до районного центра в России, чем ехать 435 километров в Уральск. Особенно, учитывая разбитые дороги между Уральском и Жаксыбаем, о состоянии которых знает практически вся страна.

– Раньше наши сельские коммерсанты предпочитали закупать товар в соседней стране, ведь никаких ограничений не было. Но сейчас на ввоз товара в крупном объёме действует запрет и предпринимателям приходится закупаться в Уральске. На полках магазинов у нас те же товары, что и в других районах. Ничего необычного нет, — говорит жительница села Айдана (имя изменено по просьбе женщины — прим. автора).

— Что касается товаров для дома, одежды и других предметов обихода, то, конечно, нам проще ехать в Россию, нежели в Уральск. По деньгам обходится так же, но мы экономим время и силы. Зачем ехать в Уральск и тратить уйму времени на дорогу и при этом уставать, если можно спокойно в выходные дни быстренько доехать до Новоузенска, купить всё необходимое и в тот же день вернуться домой, — продолжает Айдана.

Жизнь на две страны для жителей приграничных сёл считается нормой. Независимо от национальности, люди здесь используют преимущества жизни в одном государстве и в другом одновременно. Ведь у многих жителей Жаксыбая по ту сторону границы живут родные и друзья: кто-то переехал в Россию, кто-то женился, обзавёлся семьей, уехал учиться.

Проблема с сайгаками

Местное население в основном занимается скотоводством. Здесь располагаются десятки крестьянских хозяйств. Однако, по словам фермеров, в последние годы из-за нашествия сайгаков этот вид деятельности не приносит той прибыли, что в предыдущие годы. Миллион краснокнижных животных вытаптывают пастбища, приходят на водопой и вплотную приближаются к селу.

— Мы уже устали, если честно. Никак не можем донести до властей нашу проблему. Сейчас для нас проблематична заготовка сена на зиму. Мы рискуем остаться без корма. Да, наше село расположено на юге, и зимы у нас не такие суровые. Но, как говорится, надейся на лучшее, готовься к худшему. У наших российских коллег такая же беда. Они тоже страдают от нашествия сайги. Для животных ведь не существует границ. Да и потом, они часто становятся переносчиками различных заболеваний, что может очень негативно сказаться на нас, — говорит местный глава крестьянского хозяйства.

Есть развитие?

По данным акимата Жанибекского района, в селе Жаксыбай зарегистрированы 48 крестьянских хозяйств. В посёлке работают пять магазинов, парикмахерская и два ресторана для торжеств. Услуги населению оказывают пять государственных учреждений.

Что касается пограничного поста, то здесь служат 38 пограничников. Вдоль реки Сарыозен расположен контрольно-пропускной пункт. Как мы писали выше, пост открывается по пятницам, субботам и воскресеньям. По данным пограничной службы, в день границу в среднем пересекают 15-20 человек, а за последние пять лет — три тысячи.

Совсем недавно на пропускном пункте Жаксыбай — Петропавловка установили новую будку, что благоприятно повлияло на несение службы пограничников. Она оборудована всем необходимым. К слову, за последнее время нарушителей государственных границ не фиксировали.

По данным местного акимата, сельчане пользуются казахстанскими операторами сотовой связи, российские здесь не работают. Однако население утверждает обратное, якобы в селе функционирует российский оператор.

В Жаксыбае быстрыми темпами ведётся работа по улучшению инфраструктуры. В аппарате акима района нам рассказали, что сейчас на улице Каракулова строят новый тротуар, а до 2025 года местные власти обещают заасфальтировать все сельские дороги и установить современное освещение.