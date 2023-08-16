Троих детей, живущих в антисанитарии, забрали у матери с алкогольной зависимостью в Алматы. В Polisia.kz рассказали, что семью поставили на учёт в мае, когда они прибыли в мегаполис из Павлодара. Всё время женщина не охотно шла на контакт с ювенальными полицейскими. В очередную проверку тревогу забила инспектор управления Медеуского района.
— Восьмого августа я почувствовала неладное: в доме слышны звуки, но дверь никто не открыл. По моему сигналу приехали местный участковый, сотрудники ДЧС и представители опеки. Дверь принудительно вскрыли. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Девочка 2016 года рождения, мальчик 2018 года рождения, и ещё один мальчик 2020 года рождения были не ухожены. В доме царила антисанитария, — рассказала инспектор Айжан Бутабаева.
Детей доставили в центр поддержки. Материалы в отношении матери передали на комиссию по защите прав несовершеннолетних для лишения женщины родительских прав.