— Практически во всех лагерях не соблюдаются нормы пожарной безопасности. Отсутствуют огнетушители и пожарные гидранты, не обеспечен беспрепятственный выход эвакуационных путей. В отдельных лагерях хранились просроченные лекарства, — рассказали в прокуратуре.Условия проживания также не соответствуют требованиям. Здания изношены и требуют капитального ремонта. В лагере «Шагала» в Алакольском районе игровые оздоровительные комплексы вовсе отсутствуют.
— Более того, в одном из лагерей Текели установлен медицинский работник, который состоит на учёте с диагнозом параноидная шизофрения. Проверочные мероприятия продолжаются. По всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора, — сообщили в прокуратуре.
Параноидальная шизофрения — сложное психическое расстройство. Эта форма шизофрении отличается выраженными симптомами бреда и галлюцинаций.Напомним, прокуратура проверяет все детские лагеря в стране после серии скандалов. Видео с лагерем в сауне в Алматинской области появилось в социальных сетях. По заведению ходили полуголые мужчины, дети спали в крайне стеснённых условиях. В управлении образования тогда сообщили, что детей развезли по домам. Позже в ведомстве добавили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг. Нарушения выявили и в лагере «Байтерек» в Алматинской области, на который жаловались общественники. Во время проверки директор учреждения находился на работе в состоянии алкогольного опьянения.