ДТП произошло десятого августа примерно в 20:30. ВАЗ и Nissan X-Trail столкнулись на трассе Уральск — Атырау, напротив поворота в посёлок Большой Чаган. В результате аварии скончались водитель и пассажир ВАЗа. Ещё пятеро пострадали. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что среди пострадавших есть 13-летний мальчик. Его доставили в Областную детскую многопрофильную больницу. Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести. Мальчику провели операцию (скелетное вытяжение на левой бедренной кости) и перевели в палату.
— 38—летнюю женщину госпитализировали в отделение нейрохирургии. Состояние средней степени тяжести. 25— летнего мужчину после осмотра направили на амбулаторное лечение. Двоим женщинам 54 и 60 лет оказали реанимационную, хирургическую, травматологическую помощь. Их состояние тяжёлое, им провели операции. После стабилизации состояния планируется дополнительное оперативное вмешательство по травматологическому профилю, — пояснили в управлении.
По факту ДТП проводится досудебное расследование.