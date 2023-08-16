Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», в связи с плановыми гидравлическими испытаниями на магистральном трубопроводе временно отключат горячее водоснабжение. Её не будет с 9:00 16 августа по 20:00 18 августа. Без горячей воды останутся 208 жилых домов и 25 социальных объектов.