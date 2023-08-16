В акимате Алматы сообщили, что 16 августа завершён средний ремонт проспекта Аль-Фараби. Он длился с июля. Средний ремонт включал работы и по тротуарной части. Их планируют завершить до 31 августа. На сегодня идут работы на мосту через реку Есентай.
— После завершения реконструкции на проезжей части участка уложат верхний слой полимерного асфальтобетонного покрытия. О начале дорожных работ будет сообщено дополнительно, — отметили в ведомстве.
Власти отметили, что долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в этом году планируют поднять с 86% прошлогодних до 89%, в последующем к 2025 году — до 95%. В этом году средним ремонтом намерены охватить 230 улиц. На это выделили 20 миллиардов тенге. Средний ремонт магистральных улиц планируют завершить до 27 августа, а улиц районного значения — до 30 октября.