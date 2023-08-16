Трагедия произошла первого июня на 594-м километре трассы Самара — Шымкент в Кобдинском районе Актюбинской области. Учителя школ Уральска ехали на экзамен в университете имени Жубанова, они получали второе высшее образование. Первого июня в два часа у них был назначен экзамен, а девятого июня — второй. После они собирались получить дипломы. Но до Актобе учителя не доехали. Такси Lada Largus, за рулём которого находился 27-летний водитель, допустил столкновение с грузовой DAF. Три женщины скончались на месте, четверых пострадавших доставили в районную больницу Кобды. Через полчаса скончалась ещё один учитель, травмы оказались очень тяжёлыми. Позже водителя и двух учителей доставили в больницу скорой медицинской помощи Актобе. 15 августа извозчик предстал перед судом. Процесс проходил в Кобдинском районном суде. Водитель обвинялся в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть более двух лиц. В суде он просил прощения у родственников погибших, не скрывал слез. Говорил, что сожалеет о случившемся. И признался, что ехал со скоростью 110-120 километров в час. До суда в счёт возмещения морального вреда трём потерпевшим он выплатил денежную компенсацию и заключил медиативное соглашение. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав на семь лет. Суд учёл чистосердечное раскаяние, отсутствие судимости, мнение некоторых потерпевших, наличие у подсудимого четырёх малолетних детей. Водителя приговорили к пяти годам колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на семь лет. Приговор суда не вступил в законную силу. Фарида ЗАРИП